Fiorello prende in giro chi ha avuto reazioni avverse al vaccino (Di giovedì 3 febbraio 2022) Italexit per l'Italia – Imperia pretende le pubbliche scuse Sotto accusa anche Amadeus reo di aver appoggiato lo sfottò dell'amico Perizona Magazine.

ValentinaEnne : RT @Gian_Cele: A quando uno sketch di #Fiorello che prende per il culo i cocainomani? - Ajejebrazov17 : @Ilconservator Fiorello prende per il culo (giustamente) i ritardati che hanno detto che nel vaccino c'è il grafene… - Gian_Cele : A quando uno sketch di #Fiorello che prende per il culo i cocainomani? - GastoneSabba : RT @CapitaleIl: Uno che prende per il culo i cittadini, o parte di essi, anziche' il potere non e' un comico, ma un cicisbeo del potere. #… - alessanFERRON : FA BENE! STO PAGLIACCIO IRRESPONSABILE CHE PRENDE PER IL CULO CHI È ANCHE MORTO O SI È ROVINATO PER IL SIERO! Fiore… -