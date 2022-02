Fiorello arriva a Bergamo: doppio show dopo il Festival di Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Bergamo. dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, Rosario Fiorello arriverà a Bergamo. Il popolare showman sarà in scena al teatro Creberg due serate, sabato 12 e domenica 13 febbraio alle 21 con lo spettacolo “Fiorello presenta: Bergamo!”. Il Rosario nazionale torna finalmente al calore del pubblico in teatro dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show. Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 3 febbraio 2022)aver partecipato aldi, Rosarioarriverà a. Il popolareman sarà in scena al teatro Creberg due serate, sabato 12 e domenica 13 febbraio alle 21 con lo spettacolo “presenta:!”. Il Rosario nazionale torna finalmente al calore del pubblico in teatrocinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello. Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta ...

