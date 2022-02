Fiorello a Sanremo con la febbre? "Guardate il termoscanner". Striscia, caso clamoroso al Festival | Video (Di giovedì 3 febbraio 2022) Qualche telespettatore di Striscia la notizia con l'occhio lungo ha notato un dettaglio piuttosto imbarazzante nell'ingresso di Fiorello al Festival di Sanremo, per la prima puntata della kermesse. Amadeus introduce l'ospite d'onore (e di fatto co-conduttore aggiunto per una sera), e "Fiore" si presenta con occhiali da sole, mascherina e giubbotto di pelle neri e termoscanner in mano, da "agente segreto anti-Covid". Ma qualcosa non torna. "Appena posiziona il termometro sulla sua fronte, diventa rosso, come se avesse la febbre!", sottolinea il conduttore Roberto Lipari, tornato a Striscia insieme a Sergio Friscia per sostituire Enzo Iacchetti, positivo al Covid, ed Ezio Greggio fermato anche lui ai box per motivi precauzionali. Ma il giallo si ingrossa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Qualche telespettatore dila notizia con l'occhio lungo ha notato un dettaglio piuttosto imbarazzante nell'ingresso dialdi, per la prima puntata della kermesse. Amadeus introduce l'ospite d'onore (e di fatto co-conduttore aggiunto per una sera), e "Fiore" si presenta con occhiali da sole, mascherina e giubbotto di pelle neri ein mano, da "agente segreto anti-Covid". Ma qualcosa non torna. "Appena posiziona il termometro sulla sua fronte, diventa rosso, come se avesse la!", sottolinea il conduttore Roberto Lipari, tornato ainsieme a Sergio Friscia per sostituire Enzo Iacchetti, positivo al Covid, ed Ezio Greggio fermato anche lui ai box per motivi precauzionali. Ma il giallo si ingrossa, ...

