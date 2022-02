Fidelis Andria | Di Bari | “Pari contro il Catania? Guardo bicchiere mezzo pieno”

Advertising

CalcioWebPuglia : Fidelis Andria, Di Bari: 'Bicchiere mezzo pieno, primo tempo sontuoso' - comunediandria : Fidelis – Catania, il 02/02: divieto mescita e somministrazione bevande in contenitori vetro e/o plastica - VideoAndria : #andria: Fidelis Andria-Catania 1-1, tutti i link ai VIDEO diffusi sul web - PassioneMessina : RT @CornerMessina: Ci vuole coraggio per essere coraggiosi. Il Messina lo ha imparato nel secondo tempo di Palermo. A Catanzaro attendono I… - news24_city : Pari e patta tra Fidelis e Catania: a Risolo risponde Russotto, il palo nega il raddoppio ai biancazzurri… -

Ultime Notizie dalla rete : Fidelis Andria

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Prosegue il periodo 'non felice' del Catania, che non va oltre il pareggio contro lae ottiene il terzo punto nelle ultime cinque partite. GLI HIGHLIGHTSespulso Gerardi (P)" Catania: FINALE 1 " 1 Marcatori: 6 p.t. Risolo (FA), 11 s.t. Russotto (C) Monterosi " Bari: FINALE 0 " 1 Marcatori: 42 p.t. autogol Verde (B) Paganese " Latina: ...1-1: è questo il risultato della sfida tra Fidelis Andria e Catania, andata in scena ieri allo stadio "Degli Ulivi". Un gol per tempo per le due compagini, che dividono la posta in palio. Un risultato ...Otto punticini messi insieme, peggio ha fatto solo la Fidelis Andria, battuta proprio domenica scorsa. Un discorso che si capovolge in maniera repentina quando si parla di trasferta: qui il Lupo ...