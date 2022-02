Femminicidio a Grumo Nevano | D’Ambra | “Me ne pento | chiedo scusa alla famiglia di Rosa”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Elpidioha chiestodiAlfieri, la 23enne distrangolata e uccisa dal 31enne, nel corso dell’interrogatorio svoltosi in caserma. “Si è dichiarato pentito ed è dispiaciuto per quello che è successo”, ha detto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

RaiDue : RT @ore14rai2: “La mia bambina non c’è più, voglio giustizia”: a #ORE14RAI2 lo strazio della madre di Rosa Alfieri, uccisa a Grumo Nevano d… - ore14rai2 : “La mia bambina non c’è più, voglio giustizia”: a #ORE14RAI2 lo strazio della madre di Rosa Alfieri, uccisa a Grumo… - glaszceiling : RT @Noviolenzadonne: Probabilmente ha tentato di stuprarla, l'ha uccisa ed è scappato. Rosa Alfieri aveva solo 24 anni e io sono molto arra… - LabMin1 : Rosa Alfieri, 23 anni anni, uccisa dal suo vicino di casa a Grumo Nevano. Alcune #riflessioni su n mostro dentro.… - direpuntoit : “Delle voci nella testa” avrebbero spinto Elpidio D'Ambra a uccidere Rosa Alfieri, la 23enne di #GrumoNevano. -

È di nemmeno 48 ore fa la notizia della morte di una ventitreenne aNevano , paesone nell'...e uccidere? Negli ultimi trent'anni la crescita del fenomeno sinteticamente chiamato "" è ...... il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri a Napoli per l'omicidio della 23enne Rosa Alfieri , trovata senza vita nell'abitazione diNevano dove l'uomo viveva, ha motivato il. Lo ha ...Lo stesso tassista, subito dopo, aveva avvertito il 113. L’uomo, dopo aver passato tutta la notte dopo il femminicidio, in giro tra Grumo Nevano e Napoli, poi ieri mattina, l’assassino, ora reo ...NAPOLI – Elpidio D’Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri per l’omicidio di Rosa Alfieri, la ragazza trovata senza vita nell’abitazione di Grumo Nevano (Napoli) dove l’uomo viveva, ha ...