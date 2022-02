Federmeccanica: «Con transizione a elettrico a rischio 70mila posti di lavoro in Italia» (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Siamo decisamente preoccupati non possiamo più attendere per chiedere un colloquio al nostro presidente del consiglio e ai ministri competenti per aprire una discussione con noi sull’automotive”, la sfida della transizione ecologica per il settore che si trova ad affrontare il settore mette a rischio “70mila operatori”. Lo afferma Federico Visentin, presidente di Federmeccanica, in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Siamo decisamente preoccupati non possiamo più attendere per chiedere un colloquio al nostro presidente del consiglio e ai ministri competenti per aprire una discussione con noi sull’automotive”, la sfida dellaecologica per il settore che si trova ad affrontare il settore mette aoperatori”. Lo afferma Federico Visentin, presidente di, in L'articolo

