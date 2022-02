Fece ballare “Jerusalema” ai marinai nel piazzale della caserma: la tenente di vascello è stata assolta (video) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il gup militare di Napoli ha emesso una sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” nei confronti della tenente di vascello della Marina protagonista del video-balletto sulle note di “Jerusalema” e del sottufficiale che ha girato il video realizzato la scorsa estate nella Scuola sottufficiali di Taranto dopo il giuramento dei giovani volontari. La tenente di vascello, difesa dall’avvocato Giorgio Carta, e il sottufficiale, difeso dall’avvocato Floriana De Donno, sono stati entrambi prosciolti dall’accusa di concorso in disobbedienza aggravata, formulata dalla Procura militare di Napoli, competente sul territorio pugliese. La Procura militare, che aveva chiesto il rinvio a giudizio per i due imputati, ha ora 15 ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il gup militare di Napoli ha emesso una sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” nei confrontidiMarina protagonista del-balletto sulle note di “” e del sottufficiale che ha girato ilrealizzato la scorsa estate nella Scuola sottufficiali di Taranto dopo il giuramento dei giovani volontari. Ladi, difesa dall’avvocato Giorgio Carta, e il sottufficiale, difeso dall’avvocato Floriana De Donno, sono stati entrambi prosciolti dall’accusa di concorso in disobbedienza aggravata, formulata dalla Procura militare di Napoli, competente sul territorio pugliese. La Procura militare, che aveva chiesto il rinvio a giudizio per i due imputati, ha ora 15 ...

Advertising

SecolodItalia1 : Fece ballare “Jerusalema” ai marinai nel piazzale della caserma: la tenente di vascello è stata assolta (video)… - gigidaco : RT @ficiesse: Fece ballare i marinai sulle note di Jerusalema. Assolta la tenente di vascello. “Il fatto non sussiste” - sapa84 : Balla per me, balla, balla Tutta la notte sei bella Non ti fermare ma balla Fino a che. - lm6sei : RT @ficiesse: Fece ballare i marinai sulle note di Jerusalema. Assolta la tenente di vascello. “Il fatto non sussiste” - neXtquotidiano : Ricordate la marinaia che fece ballare #Jerusalema ai commilitoni? Era stata denunciata, e ora prosciolta -