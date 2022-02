Febbraio, il mese della purificazione: la Dea Febris nella mitologia latina (Di giovedì 3 febbraio 2022) Febbraio, mese della purificazione associato alla figura della Dea Febris. Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente, storia sulle origini del mese più corto dell’anno e il culto della divinità associata alla febbre e alla purificazione. Febbraio, la Dea Febris e l’origine del mese associato alla febbre L’origine del mese di Febbraio è spesso associato alla Dea Febris e al Dio etrusco Februs. Tuttavia il nome deriva dal verbo latino februare, ovvero, purificare o rimediare a un errore. Questo periodo del calendario romano era, infatti, dedicato ai rituali di purificazioni in onore delle due divinità. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)associato alla figuraDea. Nel nuovo appuntamentorubrica ClassicaMente, storia sulle origini delpiù corto dell’anno e il cultodivinità associata alla febbre e alla, la Deae l’origine delassociato alla febbre L’origine deldiè spesso associato alla Deae al Dio etrusco Februs. Tuttavia il nome deriva dal verbo latino februare, ovvero, purificare o rimediare a un errore. Questo periodo del calendario romano era, infatti, dedicato ai rituali di purificazioni in onore delle due divinità. ...

Advertising

IlContiAndrea : #LauraPausini ospite stasera a #Sanremo2022 è EQUAL Ambassador del mese di febbraio di Spotify. La campagna lanciat… - oss_romano : #2febbraio #Cattoliche: è il tema del mese di febbraio #DonneChiesaMondo il mensile femminile di #osservatoreromano… - juventusfc : Siete carichi per questo mese di febbraio? ???? Queste sono le sfide che ci attendono. Noi non vediamo l'ora di rico… - ProDocente : Nuove regole quarantena, il 7 febbraio entrano in vigore. Fino a fine mese test gratis per gli studenti. Tutte le d… - akipopilo : RT @agambella: La Svezia elimina le restrizioni covid dal 9 febbraio, secondo l'Expressen, mentre la Finlandia dal 14 dello stesso mese. Se… -