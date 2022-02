FdI in campo contro la rielezione del Presidente, la proposta Lollobrigida: no al bis e via al presidenzialismo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Fdi in campo contro la rielezione del Capo dello Stato: arriva la proposta di Francesco Lollobrigida. Il quale, nel presentare ed argomentare il nuovo disegno giuridico, spiega: «Fratelli d’Italia ha deciso di depositare alla Camera una norma di rango costituzionale per sancire il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica. Solo qualche mese fa, il Pd ha presentato un analogo disegno di legge, motivandolo con ragioni oggettive che spiegavano come i padri costituenti non considerassero la rieleggibilità del Capo dello Stato un fatto normale. Ma a cui ricorrere solo in casi eccezionali, come lo stato di guerra». Quirinale, Fdi in campo contro la rielezione del Capo dello Stato: ecco la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Fdi inladel Capo dello Stato: arriva ladi Francesco. Il quale, nel presentare ed argomentare il nuovo disegno giuridico, spiega: «Fratelli d’Italia ha deciso di depositare alla Camera una norma di rango costituzionale per sancire il divieto dideldella Repubblica. Solo qualche mese fa, il Pd ha presentato un analogo disegno di legge, motivandolo con ragioni oggettive che spiegavano come i padri costituenti non considerassero la rieleggibilità del Capo dello Stato un fatto normale. Ma a cui ricorrere solo in casi eccezionali, come lo stato di guerra». Quirinale, Fdi inladel Capo dello Stato: ecco la ...

