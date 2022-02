Advertising

Gazzetta_it : Fantacalcio, ecco il listone Gazzetta aggiornato dopo il calciomercato invernale #magicgazzetta - Fantacalcio : Torino e Fantacalcio, si avvicina il rientro di Belotti: ecco quando sarà in campo - FabRavezzani : RT @GliAutogol: Periodo di aste di riparazione, ecco il nostro nuovi video sul Fantacalcio! Con degli ospiti speciali.... - matteoduranti10 : RT @GliAutogol: Periodo di aste di riparazione, ecco il nostro nuovi video sul Fantacalcio! Con degli ospiti speciali.... - Fprime86 : RT @GliAutogol: Periodo di aste di riparazione, ecco il nostro nuovi video sul Fantacalcio! Con degli ospiti speciali.... -

Ultime Notizie dalla rete : Fantacalcio ecco

Fantacalcio ®

stato un calciomercato invernale decisamente movimentato. Inter e Juventus hanno operato sicuramente scelte importanti, ma abbiamo assistito anche ad autentiche rivoluzioni come quelle di Genoa e ...IL CAPITANO - Come avviene in qualche lega di, anche nel FantaSanremo si può scegliere il proprio capitano. Il cantante con la fascia al braccio avrà il punteggio raddoppiato nella serata ...È stato un calciomercato invernale decisamente movimentato. Inter e Juventus hanno operato sicuramente scelte importanti, ma abbiamo assistito anche ad autentiche rivoluzioni come quelle di Genoa e ...COS'E' - Come funziona? Meccanismo simile al fantacalcio: non ci sono sfide dirette, è un tutto contro tutti a chi fa più punti. Ogni giocatore ha 100 crediti (chiamati baudi) a disposizione per ...