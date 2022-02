F1, la Ferrari avrà una configurazione Pull-rod sulle sospensioni? Nuove indiscrezioni dalla Spagna (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sarà la volta buona? La Ferrari ha il dovere di provarci. Il 17 febbraio saranno svelate le forme e le caratteristiche della nuova vettura di Maranello, il cui nome è già stato annunciato: si chiamerà F1-75, in omaggio ai 75 anni della scuderia del Cavallino Rampante. Ma quali caratteristiche avrà il progetto? La nuova creatura, stando alle indiscrezioni riportate dal sito Formu1a.uno, avrà un muso molto più aggressivo e una configurazione Pull-Rod sul sistema di sospensione anteriore. Contrariamente alla stagione passata, assisteremo a una vera e propria rivoluzione tecnica e con molte novità che stravolgeranno le monoposto. Una scelta dettata da motivi aerodinamici. Come si sa, sulle Nuove vetture l’apporto del fondo sarà determinante e la soluzione ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sarà la volta buona? Laha il dovere di provarci. Il 17 febbraio saranno svelate le forme e le caratteristiche della nuova vettura di Maranello, il cui nome è già stato annunciato: si chiamerà F1-75, in omaggio ai 75 anni della scuderia del Cavallino Rampante. Ma quali caratteristicheil progetto? La nuova creatura, stando alleriportate dal sito Formu1a.uno,un muso molto più aggressivo e una-Rod sul sistema di sospensione anteriore. Contrariamente alla stagione passata, assisteremo a una vera e propria rivoluzione tecnica e con molte novità che stravolgeranno le monoposto. Una scelta dettata da motivi aerodinamici. Come si sa,vetture l’apporto del fondo sarà determinante e la soluzione ...

