Everton, Lampard si presenta: "Ho un solo obiettivo!" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Everton, Lampard è il nuovo allenatore del club. Oggi, l'ex centrocampista, ha tenuto la sua prima conferenza stampa da nuovo tecnico dei Toffees. L'inglese, ai microfoni, è apparso ambizioso e sicuro di sè, poche parole per indicare ai suoi quale sarà la strada da seguire. La società londinese è ora relegata al 16esimo posto in classifica con soli 19 punti in 20 partite disputate. Everton-Aston Villa-Premier League "Non vogliamo restare in questa posizione di classifica, abbiamo la squadra per risalire in fretta. O almeno lo spero… Sono rimasto molto contento dell'accoglienza che mi hanno riservato i tifosi, mi auguro che vedano il mio lavoro e la mia applicazione. Questa per me è una grande sfida, intendo dare la mia impronta in poco tempo e invertire il trend dei risultati".

