Eur | Cucunato Lega | “Dal Municipio tante parole | ma i problemi sono sempre gli stessi”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “Dopo i primi 100 giorni di governo nel IX, abbiamo assistito a, mentre idel territoriorimasti inevasi, in alcuni casianche peggiorati, come nel caso della raccolta rifiuti, il degrado urbano e la gestione dei servizi pubblici”. A parlare è Piero, capogruppo dellanel IXdi Roma. “La Giunta nella sua buona volontà ha fatto poco o nulla, ovvero solo attività di partecipazione, propaganda e tanti ‘faremo’. In tre mesi di governosolamente tre i documenti prodotti, che nulla hanno modificato per migliorare la qualità di vita dei cittadini – spiega -. Dello stesso indirizzo il Consiglio municipale, che ha sfornato qualche parere capitolino ...

Il Faro online

Infine, lustro ha dato al IX Municipio Roma Eur il documento di Mozione presentato dal sottoscritto ... Lo dichiara in una nota Piero Cucunato, Capogruppo della Lega nel IX Municipio di Roma Capitale.