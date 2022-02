Etiopia | Unicef | assistenza umanitaria per oltre 6 | 8 milioni

Advertising

"L'impatto della siccità è devastante", ha dichiarato Gianfranco Rotigliano, rappresentantein. "I bambini e le loro famiglie lottano per sopravvivere a causa della perdita di mezzi di ...... ha dichiarato Gianfranco Rotigliano, rappresentantein. "I bambini e le loro famiglie lottano per sopravvivere a causa della perdita di mezzi di sussistenza e di bestiame e si prevede ...(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Più di 6,8 milioni di persone in Etiopia avranno bisogno di assistenza umanitaria urgente entro metà marzo 2022 per la siccità: è l'allarme contenuto in un comunicato ...L’appello dell’Unicef è forte, in continente come l’Africa dove la parola emergenza non racconta più nulla. L’emergenza è normalità. È conseguenza della “normalità”che in Etiopia 6,8 milioni di ...