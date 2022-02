Esclusiva: Insigne con la nuova maglia del Toronto, spunta la foto (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News Quelle correnti sono letteralmente le ultime settimane di Lorenzo Insigne con addosso la maglia del Napoli. Da circa un mese è ufficiale: l'ex capitano del Napoli giocherà per il Toronto. Lascerà Napoli e l'Italia a fine stagione per iniziare una nuova vita all'estero. Tutto fatto nelle ultime settimane con il Toronto FC, il club che ha messo sul piatto un contratto irrinunciabile, che regalerà al campione d'Europa uno stipendio eccezionale, tre volte superiore a quello che avrebbe guadagnato se fosse rimasto a Napoli con l'attuale contratto. “Ciao, voglio salutare tutti i tifosi di Toronto, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Volevo ringraziare la società e vederci a luglio: tutti per uno!”. Queste furono le prime parole di Lorenzo ... Leggi su goalnews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News Quelle correnti sono letteralmente le ultime settimane di Lorenzocon addosso ladel Napoli. Da circa un mese è ufficiale: l'ex capitano del Napoli giocherà per il. Lascerà Napoli e l'Italia a fine stagione per iniziare unavita all'estero. Tutto fatto nelle ultime settimane con ilFC, il club che ha messo sul piatto un contratto irrinunciabile, che regalerà al campione d'Europa uno stipendio eccezionale, tre volte superiore a quello che avrebbe guadagnato se fosse rimasto a Napoli con l'attuale contratto. “Ciao, voglio salutare tutti i tifosi di, non vedo l'ora di iniziare questaavventura. Volevo ringraziare la società e vederci a luglio: tutti per uno!”. Queste furono le prime parole di Lorenzo ...

