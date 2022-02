"Era il 1978. Sergio Mattarella, il fratello e Mina...". Amadeus apre così, lacrime a Sanremo nel giorno del bis (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Voglio augurarle buon lavoro signor Presidente": Amadeus ha aperto la terza puntata del Festival di Sanremo rivolgendosi direttamente a Sergio Mattarella, che proprio oggi - dopo la rielezione - ha giurato sulla Costituzione e ha tenuto il tradizionale discorso di insediamento in Parlamento. Il direttore artistico ha elogiato le parole pronunciate dal capo dello Stato a Montecitorio, ringraziandolo soprattutto per aver citato "le arti, la bellezza, il teatro". A quel punto, Amadeus ha voluto rendere omaggio a Mattarella dedicandogli una canzone. E non una canzone qualunque. Ma un brano a cui molto probabilmente il capo dello Stato è affezionato. Ed è stato lo stesso conduttore a spiegare il motivo: "Era il 1978 quando Sergio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Voglio augurarle buon lavoro signor Presidente":ha aperto la terza puntata del Festival dirivolgendosi direttamente a, che proprio oggi - dopo la rielezione - ha giurato sulla Costituzione e ha tenuto il tradizionale discorso di insediamento in Parlamento. Il direttore artistico ha elogiato le parole pronunciate dal capo dello Stato a Montecitorio, ringraziandolo soprattutto per aver citato "le arti, la bellezza, il teatro". A quel punto,ha voluto rendere omaggio adedicandogli una canzone. E non una canzone qualunque. Ma un brano a cui molto probabilmente il capo dello Stato è affezionato. Ed è stato lo stesso conduttore a spiegare il motivo: "Era ilquando...

