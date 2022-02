Episodi criminali a Montesarchio | installate due nuove telecamere di videosorveglianza

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’amministrazione continua l’azione di rafforzamento della sicurezza del paese attraverso l’istallazione sul territorio comunale di duedi ultima generazione, rotabili e dotate di 4 occhi. Le due, che si aggiungono alle 30 già esistenti, sono state istallate nelle ultime settimane a Piazza La Garde e sul Piazzale della Torre, luoghi spesso teatro dicriminosi o vandalici. L’impianto diche, man mano si sta venendo a costituire, porterà notevoli benefici in termini di controllo del territorio, in quanto consentirà di monitorare gli edifici comunali, le principali vie di accesso alla città e di ricostruire in tempo reale, la dinamica di atti vandalici ed azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, ...

