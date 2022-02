Ennesima trovata di Tesla: ora ci sarà il Tesla Mic a bordo per fare del Karaoke alla guida (Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ bastata un’ora dal lancio per registrare il “tutto esaurito”: in Cina, le scorte del TeslaMic per il Karaoke alla guida sono state letteralmente prese d’assalto ed il prodotto si è rivelato un successo assoluto. Il nuovo Tesla Mic che ha spopolato nel mercato asiatico – ComputerMagazine.itLa sete di gadget di Tesla non si arresta: dopo la tequila, il lanciafiamme, la tavola da surf e gli shorts da donna, è giunta l’ora del Karaoke. Dopo aver depositato lo scorso mese il marchio estendendolo ad apparecchiature audio come microfoni, auricolari e lettori digitali, Tesla ha lanciato in Cina il primo prodotto che consente a conducenti e passeggeri di impiegare il tempo di viaggio e ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ bastata un’ora dal lancio per registrare il “tutto esaurito”: in Cina, le scorte delMic per ilsono state letteralmente prese d’assalto ed il prodotto si è rivelato un successo assoluto. Il nuovoMic che ha spopolato nel mercato asiatico – ComputerMagazine.itLa sete di gadget dinon si arresta: dopo la tequila, il lanciafiamme, la tavola da surf e gli shorts da donna, è giunta l’ora del. Dopo aver depositato lo scorso mese il marchio estendendolo ad apparecchiature audio come microfoni, auricolari e lettori digitali,ha lanciato in Cina il primo prodotto che consente a conducenti e passeggeri di impiegare il tempo di viaggio e ...

