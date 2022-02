(Di giovedì 3 febbraio 2022) Da due sere a questa parte milioni di persone stanno assistendo, in diretta tv sulla principale rete pubblica nazionale, a un abilissimo trucco da illusionisti. Come funziona? Semplice! Basta prendere un’azienda che ha come core business principale lo sfruttamento di gas fossile e petrolio (Eni) e cercare di far credere a tutte e tutti che, grazie alla creazione di una nuova società “green che più green non si può” (Plenitude), ci sia stata finalmente una decisa svolta verso le rinnovabili. Peccato che dietro la maschera “green” con cui Plenitude/Eni si presenta alla kermesse canora più famosa del Paese, si nasconda una realtà ben più cupa per il clima del Pianeta. Siamo infatti di fronte all’ennesima operazione di greenwashing del Cane a Sei zampe che, malgrado continui a cercare di proporsi come una azienda sostenibile, nella realtà dei fatti continuerà a puntare principalmente su ...

Advertising

fffitalia : “Alla classifica del Festival della canzone italiana bisognerebbe affiancare la classifica delle 100 aziende che ha… - Greenpeace_ITA : ????#Sanremo2022, ENI tra gli sponsor del festival: il greenwashing inquina anche la canzone italiana! Qui vi spieghi… - dasivo : RT @gonufrio: Eni a Sanremo inquina la musica italiana. Ora una legge che vieti gli spot alle aziende fossili - reel_tape : RT @EleonoraEvi: Inammissibile che #ENI sfrutti il palcoscenico di #Sanremo per una delle più eclatanti operazioni di #greenwashing, mentre… - gonufrio : Eni a Sanremo inquina la musica italiana. Ora una legge che vieti gli spot alle aziende fossili -

Ultime Notizie dalla rete : Eni Sanremo

... rispettivamente, di biocarburante, sulla base di una partnership siglata da Hera con, e di ... Read More Eventi2022, Elisa in testa nella prima classifica 3 Febbraio 20222022 ha il ...Nel giro di poche ore, in pratica la durata della puntata del festival di, ieri il titolo Meta (ex Facebook) ha lasciato sul terreno circa 200 miliardi di dollari , ...cede lo 0,6% in attesa ...Da due sere a questa parte milioni di persone stanno assistendo, in diretta tv sulla principale rete pubblica nazionale, a un abilissimo trucco da illusionisti. Come funziona? Semplice! Basta prendere ...E che ha portato Eni Rewind – questo il nuovo nome scelto nel 2019 per accompagnare la crescita della società in linea con la sostenibilità e l'apertura al mercato– ad essere global contractor di Eni ...