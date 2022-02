Emma Marrone porta il femminismo sul palco di Sanremo 2022? Ecco le vere ragioni del gesto

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Non è passato inosservato ildidurante la sua esibizione di ieri sera suldi. La cantante salentina è salita suldell’Ariston dove mancava da 10 anni, quando vinse l’edizione numero 62 con il suo brano ‘Non è l’inferno’. Stavoltaha presentato la canzone ‘Ogni volta è così’ – che uscirà su 45 giri il prossimo 18 febbraio – fermandosi (per ora) al sesto posto in classifica generale dopo due puntate. LEGGI ANCHE =>, il web li ha già incoronati: “i prossimi vincitori dell’Eurovision”ha sfoggiato un lunghissimo abito blu notte, firmato Gucci, e ha voluto a dirigerla Francesca Michielin, con cui ...

Advertising

_the_jackal : Di cosa parlava la canzone di Emma Marrone? #Sanremo2022 - VanityFairIt : Scendere le scale senza cadere, una bottiglia di vino «trafugata» all'Ariston e il sodalizio (vero) con Francesca M… - fanpage : #IlMioSanremo è Emma e il suo gesto sul palco, simbolo di libertà sessuale e autonomia di pensiero… - LB_Sil8 : RT @frangiacort4: 'chissà cosa succederà il 2/02/22 alle 22:22' Emma Marrone sul palco dell'ariston: #Sanremo2022 - Fen_church : @guidomarchello Sta finendo il conservatorio, quindi penso di sì, ma non sono esperta -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

In tempi come i nostri, dove anche la memoria più recente scompare al primo soffio di vento, dobbiamo essere grate aper aver dato spazio, visibilità e gloria anche social a un gesto di protesta antico ma più che mai attuale. Perché anche le ragazze di oggi, così libere e simili a quelle degli anni 70, ...Mondadori Portfolio Getty Images 8 - " Che succede?" (Cit.) Cosa diavolo sta accedendo? Da quandoè diventata una cosa tanto buona della musica italiana? Perché la sala stampa la piazza ...Il picco delle interazioni Twitter è stato registrato alle 22.23 con l’esibizione di Emma Marrone con il brano 'Ogni volta è così' e l'orchestra diretta da Francesca Michielin (15.500 interazioni nel ...Il 2 febbraio si sono esibiti 13 artisti, tra i quali Emma Marrone. L'ex talento di Amici ha lanciato dal palco un messaggio femminista, per poi finire in preda alla commozione. A premiarla è ...