Emma al Festival di Sanremo: la sua mirabolante evoluzione di stile (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scende la scalinata con uno spacco à la Angelina Jolie. E le facciamo per la prima volta una ola. Emma è semplicemente bellissima con l'abito blu notte che ne tira fuori tutta la sexytudine. Ma la cantante di strada di stile ne ha fatta per arrivare sul palco dell'Ariston a questo risultato… Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scende la scalinata con uno spacco à la Angelina Jolie. E le facciamo per la prima volta una ola.è semplicemente bellissima con l'abito blu notte che ne tira fuori tutta la sexytudine. Ma la cantante di strada dine ha fatta per arrivare sul palco dell'Ariston a questo risultato…

rtl1025 : ?? Emma ?? ??Ogni volta è così ?? #Sanremo2022 #FinalmenteSanremo ?? 'Non c’è niente da dire Niente da fare Ogni vo… - rtl1025 : ?? Amadeus: 'Ranieri-Morandi è un'accoppiata che piace molto, così come Elisa-Emma. Non ho voluto dividere le coppie… - VanityFairIt : Per questo suo ritorno in gara al Festival, l'artista di Ogni volta è così ha voluto Francesca Michielin come sua d… - justM3_auriix : RT @litaslife_026: “elisa ed emma non hanno fatto nulla di diverso” come se mahmood e blanco avessero davvero stravolto il loro modo di far… - Frengkent : RT @litaslife_026: “elisa ed emma non hanno fatto nulla di diverso” come se mahmood e blanco avessero davvero stravolto il loro modo di far… -