Ember Moon: “Senza la WWE, non sarei dove sono oggi” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ember Moon è uno dei tanti talenti ex WWE recentemente diventati free agent. Dal suo licenziamento, Ember è rimasta in contatto con i fan sui social media, che non vedono l’ora di scoprire quale sarà la prossima mossa dell’ex NXT Women’s Champion. Gratitudine Ember Moon, ora conosciuta come Athena, ha parlato del suo stint in WWE durante il suo streaming su Twitch di ieri. L’ambita free agent non ha niente di negativo da dire sulla WWE, anzi, è molto grata dell’opportunità che le è stata offerta: “Senza la WWE, non sarei dove sono oggi. Ho avuto modo di viaggiare per il mondo, incontrare persone fantastiche e fare amicizie straordinarie che rimarranno con me per tutta la vita. Alla fine, non penso sia ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 3 febbraio 2022)è uno dei tanti talenti ex WWE recentemente diventati free agent. Dal suo licenziamento,è rimasta in contatto con i fan sui social media, che non vedono l’ora di scoprire quale sarà la prossima mossa dell’ex NXT Women’s Champion. Gratitudine, ora conosciuta come Athena, ha parlato del suo stint in WWE durante il suo streaming su Twitch di ieri. L’ambita free agent non ha niente di negativo da dire sulla WWE, anzi, è molto grata dell’opportunità che le è stata offerta: “la WWE, non. Ho avuto modo di viaggiare per il mondo, incontrare persone fantastiche e fare amicizie straordinarie che rimarranno con me per tutta la vita. Alla fine, non penso sia ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Ember Moon: 'Senza la WWE, non sarei dove sono oggi' - - TSOWrestling : Il post di ringraziamento di Ronda Rousey per Ember Moon! #TSOW // #TSOS // #WWE - zazoomblog : WWE: Ronda Rousey ringrazia Ember Moon per averla aiutata a prepararsi per la Royal Rumble - #Ronda #Rousey… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Ronda Rousey ringrazia Ember Moon per averla aiutata a prepararsi per la Royal Rumble -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ember Moon Ember Moon: “Senza la WWE non sarei dove sono ora” World Wrestling Ember Moon: “Senza la WWE non sarei dove sono ora” Ember Moon ha firmato un contratto con la WWE nel settembre 2015 e ha fatto il suo debutto televisivo a NXT Takeover: Brooklyn II, prima di avere qualche problema fisico che l’ha costretta a stare ...

Ember Moon Grateful For Her Opportunity In WWE Ember Moon is one of several former WWE wrestlers who recently became free agents. Since her release from the company, Ember has been keeping in touch with fans on social media and preparing for her ...

Ember Moon ha firmato un contratto con la WWE nel settembre 2015 e ha fatto il suo debutto televisivo a NXT Takeover: Brooklyn II, prima di avere qualche problema fisico che l’ha costretta a stare ...Ember Moon is one of several former WWE wrestlers who recently became free agents. Since her release from the company, Ember has been keeping in touch with fans on social media and preparing for her ...