Elisa, "O forse sei tu": ecco il video del brano in gara al Festival di Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) . E’ la seconda volta che Elisa si presenta al Festival di Sanremo, la prima volta, nel 2001, la convinse Zucchero... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 3 febbraio 2022) . E’ la seconda volta chesi presenta aldi, la prima volta, nel 2001, la convinse Zucchero...

Advertising

SanremoRai : ?? @elisatoffoli ?? #OForseSeiTu L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - CardRavasi : Nella notte Forse sei tu Tra le luci di mille città Tra la solita pubblicità Quella scusa per farmi un po’ ridere F… - umitalia : Emozioni forti quelle regalate al pubblico di #Sanremo2022 da @elisatoffoli ? Per rivivere questo bellissimo moment… - adkinsframi : @hugmevfede Io pure penso che vincerà quella Sanremo ma penso forse che più 'consona' per l'eurovision sia quella d… - adkinsframi : @versoblio Allora di base pure io sono convinta che questo Eurovision non lo vinciamo, però quella forse più conson… -