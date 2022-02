Effetto Quirinale, in Parlamento 213 cambi di casacca. Con gli ultimi riposizionamenti i voltagabbana sono diventati 282. Evangelista e Dall’Osso gli ultimi due casi (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ultimo a cambiare gruppo in ordine di tempo è stato Matteo Dall’Osso, tornato in Forza Italia. Il deputato, eletto con i 5 Stelle, era già stato con gli azzurri. Fu tra i primi a dire addio ai pentastellati per passare con il partito di Berlusconi, salvo poi optare per Coraggio Italia, la pattuglia guidata da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti. Pochi giorni fa, il ripensamento e la nuova adesione a Fi. Il caso di Dall’Osso non è certo isolato, i cambi di casacca sono quasi all’ordine del giorno nel Parlamento italiano. sono 213 i parlamentari che hanno cambiato gruppo almeno una volta, per un totale di 283 cambi di casacca. E all’ombra delle elezioni per il Presidente della Repubblica, con un occhio alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ultimo aare gruppo in ordine di tempo è stato Matteo, tornato in Forza Italia. Il deputato, eletto con i 5 Stelle, era già stato con gli azzurri. Fu tra i primi a dire addio ai pentastellati per passare con il partito di Berlusconi, salvo poi optare per Coraggio Italia, la pattuglia guidata da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti. Pochi giorni fa, il ripensamento e la nuova adesione a Fi. Il caso dinon è certo isolato, idiquasi all’ordine del giorno nelitaliano.213 i parlamentari che hannoato gruppo almeno una volta, per un totale di 283di. E all’ombra delle elezioni per il Presidente della Repubblica, con un occhio alla ...

Advertising

lorepregliasco : Non è da escludere che la deflagrazione degli schieramenti sul #Quirinale abbia come effetto una riforma proporzion… - newsfinanza : Gennaio pesante sui listini, ma l’effetto Quirinale può spingere lo spread a 100 - LorenzoCastioni : @micheleboldrin La pausa pro Quirinale è finita perciò ricominciano a buttar lì qualche frase ad effetto - faleriad5 : RT @Moonlightshad1: Corona ha sempre parlato bene di salvini, al Quirinale avrebbe visto bene berlusconi per vedere l'effetto che faceva pe… - LuciaDeVivo2 : RT @Moonlightshad1: Corona ha sempre parlato bene di salvini, al Quirinale avrebbe visto bene berlusconi per vedere l'effetto che faceva pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Quirinale Il segnale della Lega nel giorno di Mattarella ...Chigi è arrivato uno scricchiolio prodotto dalla forza di torsione che la partita del Quirinale ... dice Spadafora , che tira comunque una stoccata a Conte perché, dice, 'il suo effetto nei sondaggi e ...

Non tutte le persone che circondano Conte sono all'altezza della fase politica, dice Spadafora ..."ci sono state ingenuità politiche ed errori di comunicazione nelle trattative per il Quirinale". ... L'effetto Conte non si è visto né nei sondaggi, né sui temi. Dopo molti mesi siamo ancora alle ...

Effetto Quirinale: Musumeci isolato rinvia il rimpasto La Repubblica Cupio DissolviNon tutte le persone che circondano Conte sono all’altezza della fase politica, dice Spadafora Il leader dei Cinque Stelle «ha la necessità di essere aiutato», spiega l’ex ministro del governo gialloverde, alleato di Di Maio. «Fossi in lui cercherei di tenermi più stretto i giocatori migliori, ...

Quirinale Mattarella e il riscatto della politica Lo spirito di servizio del capo dello Stato, che viene messo in contrasto con l'inettitudine dei partiti e del Parlamento, è invece squisitamente ...

...Chigi è arrivato uno scricchiolio prodotto dalla forza di torsione che la partita del... dice Spadafora , che tira comunque una stoccata a Conte perché, dice, 'il suonei sondaggi e ......"ci sono state ingenuità politiche ed errori di comunicazione nelle trattative per il". ... L'Conte non si è visto né nei sondaggi, né sui temi. Dopo molti mesi siamo ancora alle ...Il leader dei Cinque Stelle «ha la necessità di essere aiutato», spiega l’ex ministro del governo gialloverde, alleato di Di Maio. «Fossi in lui cercherei di tenermi più stretto i giocatori migliori, ...Lo spirito di servizio del capo dello Stato, che viene messo in contrasto con l'inettitudine dei partiti e del Parlamento, è invece squisitamente ...