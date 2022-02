ECD Automotive - Stile old school | cuore Tesla | ecco il restomod elettrico della Defender

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La ECDha presentato in Florida unLand Rover. L'azienda americana è da tempo riconosciuta come leader nel restauro e nella personalizzazione di questi modelli, e ora ha evoluto la propria offerta con le prime due realizzazioni ad emissioni zero. Come da tradizione del marchio, le vetture hanno preso un nome proprio: Project Morpheus and Project Britton. 350 km di autonomia e prestazioni da sportiva. A fare notizia è soprattutto il powertrain, comune a entrambe le realizzazioni: sotto le linee squadrateLand si nasconde infatti un motoreda 450 CV di origine. Le batterie sono invece sviluppate dalla Electric Classic e offrono una capacità di 100 kWh. L'autonomia è pari a circa 350 km e ...

La ECD Automotive ha presentato in Florida un restomod elettrico della Land Rover Defender. L'azienda americana è da tempo riconosciuta come leader nel restauro e nella personalizzazione di questi ...Electrek got the chance to visit ECD Automotive Design in Florida and see how they are building custom electric Land Rovers with Tesla motors.