“È nata la nostra Atena”: splendido annuncio a sorpresa, che gioia per l’amatissima coppia (Di giovedì 3 febbraio 2022) “È nata la nostra Atena”: splendido annuncio a sorpresa via Instagram, che gioia per l’amatissima coppia! Finalmente è arrivata la piccola Atena tra le braccia di mamma e papà, che non trattengono la loro incredibile gioia! Congratulazioni all’amata coppia. Il dolcissimo annuncio è arrivato tramite post Instagram di entrambi i neo genitori. Atena è nata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Èla”:via Instagram, cheper! Finalmente è arrivata la piccolatra le braccia di mamma e papà, che non trattengono la loro incredibile! Congratulazioni all’amata. Il dolcissimoè arrivato tramite post Instagram di entrambi i neo genitori.L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

