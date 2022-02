È morto il magistrato sospettato di essere il ' Corvo' del tribunale di Palermo

(Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Èl'exAlberto Di Pisa: aveva 78 anni. Passò alla storia giudiziaria dell'antimafia per la vicenda del, l'autore misterioso delle lettere anonime che avvelenarono il Palazzo di giustizia di: condannato in primo grado venne assolto in appello a Caltanissetta.

Pezzo aggiornato alle 17,40 del 3 gennaio 2022 AGI - È in fin di vita a Palermo l'ex magistrato Alberto Di Pisa. Passato alla storia giudiziaria dell'antimafia per la vicenda del Corvo, l'autore misterioso delle lettere anonime che avvelenarono il Palazzo di giustizia di Palermo, ...