"È il corpo di Corrado". La conferma dopo gli ultimi accertamenti: fermato il figlio di 33 anni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il corpo ritrovato semi carbonizzato lo scorso 21 gennaio a Cerro Maggiore, nel Milanese, appartiene a Corrado D'Errico. La conferma è arrivata al termine di accertamenti lampo e delle indagini coordinate dalla Procura di Monza e Busto Arsizio (Varese), i carabinieri hanno eseguito il fermo nei confronti dell'indagato, Lorenzo, 33 anni. La Procura di Monza, che ha disposto il sequestro dell'abitazione, coordina le indagini sulle sorti dell'uomo. A quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Monza, Corrado D'Errico è stato ucciso in casa sua e il suo corpo è stato poi trascinato dall'interno dell'abitazione, e quindi portato in auto a Cerro Maggiore (Milano). Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo sarebbe stato visto l'ultima volta proprio dal ...

