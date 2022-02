Dynamite 02 02 22 I’m better than you!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Un saluto ai lettori di ZW, siamo carichissimi per un nuovo episodio di AEW. Ci troviamo in quel di Chicago nella Wintrust Arena ed il main event della serata sarà un incontro a dir poco epico: MJF affronterà l’idolo di casa CM Punk. L’adrenalina dei fan viene subito caricata a mille con le note di Wild Things, si parte con l’opener della serata tra Jon Moxley e Wheeler Yuta. Ricordiamo che Mox avrebbe dovuto affrontare Brian Kendrick ma quest’ultimo è stato estromesso dalla card dia causa di alcune spiacevoli parole sui social risalenti al 2013 che sono riemerse nelle ultime ore. Jon Moxley vs. Wheeler Yuta (2,5 / 5) Yuta viene accompagnato da Orange Cassidy e Danhausen, quest’ultimo viene acclamato dal pubblico in arena. Wheeler deve riscattarsi dopo il massacro subito contro Moxley nel loro primo confronto di ...