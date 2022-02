Drusilla Foer, chi era il marito Hervé Foer: “È stato il mio ultimo amore” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Di lei sappiamo molto della vita pubblica ma poco di quella privata: di Drusilla Foer, infatti, è noto solo il nome del marito, il belga Hervé Foer. Discendente della famiglia Dufur, l’uomo conquistò subito Drusilla, la quale dichiara di essere convolata a nozze giovanissima. Un amore intenso e appassionato quello della coppia, tanto che la donna, dopo la morte dell’uomo, è rimasta vedova. «È stato il mio ultimo amore», ha dichiarato Drusilla Foer in un’intervista riferendosi al defunto marito Hervé Foer. Non ha più avuto l’intenzione di sposarsi, dunque, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Di lei sappiamo molto della vita pubblica ma poco di quella privata: di, infatti, è noto solo il nome del, il belga. Discendente della famiglia Dufur, l’uomo conquistò subito, la quale dichiara di essere convolata a nozze giovanissima. Unintenso e appassionato quello della coppia, tanto che la donna, dopo la morte dell’uomo, è rimasta vedova. «Èil mio», ha dichiaratoin un’intervista riferendosi al defunto. Non ha più avuto l’intenzione di sposarsi, dunque, ...

Advertising

rtl1025 : ?? Drusilla Foer: 'Sono molto contenta di essere in questo luogo musicale. Sanremo è anche luogo di aggregazione. L… - Corriere : «Dovevo essere la figura più scandalosa, ma mi pare che io sia la più normale». Drusilla Foer si è già presa la sce… - RaiNews : Drusilla Foer ha commentato in conferenza stampa la performance di #CheccoZalone di ieri sera: 'Se lui solleva un d… - Achtung_Baby81 : RT @NavingNavi: Il tuo rito scaramantico? Caffè e Sambuca. Signore e Signori Drusilla Foer - maurafirmani : Stasera guarderò il festival solo per @Drusilla_Foer #Sanremo2022 -