Draghi riapre l’Italia | “È il primo passo” Alla Lega non basta | i ministri non votano

Draghi riapre l'Italia. Vaccinati sempre più liberi

"Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura - spiega il premier Marioaprendo il Consiglio dei ministri riunito per modificare le regole Covid - Sulla base dell'...Ed è comunque solo la prima tappa di un percorso che, come assicurato dallo stesso, "nelle prossime settimane porterà a nuove riaperture". Governatori soddisfatti "I dati sulle vaccinazioni ...Draghi ha parlato di una direzione di marcia ormai a senso unico: il Paese riapre. “Nelle prossime settimane - ha spiegato il premier - andremo avanti su percorso di riapertura. Sulla base dell ...“Vogliamo un’Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi”. Mario Draghi annuncia così, ai suoi ministri in Cdm, l’intenzione – come riporta il sito web ansa.it – di mettere nero su ...