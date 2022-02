Draghi allenta le restrizioni: (Di giovedì 3 febbraio 2022) Primo passo del governo verso il ritorno alla normalità. Via le misure per i vaccinati e Green pass con durata illimitata per chi ha fatto il terzo richiamo ma anche per chi ha fatto solo due dosi ed ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Primo passo del governo verso il ritorno alla normalità. Via le misure per i vaccinati e Green pass con durata illimitata per chi ha fatto il terzo richiamo ma anche per chi ha fatto solo due dosi ed ...

Advertising

partimeasylover : #Draghi allenta la morsa #covid il 2/2. Ultima stretta il 21/1. Dal 24/1, si votava per #Quirinale. #Mattarellabis… - Raff_Napolitano : #Draghi allenta le restrizioni per i vaccinati... La razza ariana è salva ?? #zonabianca - fax1974 : RT @ilriformista: Draghi segna la svolta sulle misure anti Covid: il governo allenta il ricorso alla #Dad a scuola, rende illimitato il #gr… - LivornoPress : Draghi allenta la morsa: Green pass illimitato, zona rossa solo per non vaccinati e scuola in presenza - partimeasylover : 3 giorni dopo #Mattarellabis che tifosi status quo chiedevano da tempo 'che c'è #pandemia' e ottenuta perché se no… -