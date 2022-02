Donatella Rettore e la malattia | a Sanremo costretta a rinunciare alla trasfusione

Leggi su cityroma

(Di giovedì 3 febbraio 2022)soffre da oltre 30 anni di Talassemia, unache la costringerebbe a sottoporsi con costanza alle trasfusioni di sangue. La cantante ha rivelato che durante la sua partecipazione al Festival di2022 dovrà suo malgradoalle trasfusioni e ha svelato che effetto avrebbe questo sulle sue condizioni di salute.: le trasfusioni Al settimanale DiPiùha svelato di dovera sottoporsi alle trasfusioni di sangue a cui solitamente si sottopone per via della patologia di cui soffre, ossia la Talassemia. “I medici e gli infermieri sono tutti impegnati ad assistere i malati di Covid. Non avendo fatto larischio di ...