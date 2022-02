Don Bonifacio: ”Cesarini avrebbe evitato razzismo se fosse rimasta in Africa” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Lorena Cesarini avrebbe potuto evitare gli atti di razzismo se fosse rimasta in Africa, anche grazie a strutture costruite da associazioni come Opera Don Bonifacio – Azione Verde”. Lo dice all’Adnkronos don Bonifacio Duru, prete nigeriano e padre fondatore dell’associazione omonima che porta avanti progetti di riqualificazione del villaggio di Orlu, in Nigeria, dopo l’intervento sul razzismo e la denuncia dell’attrice di origine senegalese ieri sul palco dell’Ariston durante il festival Saremo 2022. Secondo Bonifacio quanto successo a Cesarini è inevitabile se si continua a trattare l’immigrazione senza avere una visione d’insieme in grado di tenere conto delle differenze culturali ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Lorenapotuto evitare gli atti disein, anche grazie a strutture costruite da associazioni come Opera Don– Azione Verde”. Lo dice all’Adnkronos donDuru, prete nigeriano e padre fondatore dell’associazione omonima che porta avanti progetti di riqualificazione del villaggio di Orlu, in Nigeria, dopo l’intervento sule la denuncia dell’attrice di origine senegalese ieri sul palco dell’Ariston durante il festival Saremo 2022. Secondoquanto successo aè inevitabile se si continua a trattare l’immigrazione senza avere una visione d’insieme in grado di tenere conto delle differenze culturali ...

