Domus del Vicolo della Neve | arriva la candidatura per l’Art Bonus

(Di giovedì 3 febbraio 2022) di Clemente Ultimo È una delle testimonianze più antichestoria cittadina, eppure, a dispetto di ciò, resta uno dei siti d’interesse storico-culturale meno conosciuti di Salerno. Il motivo è nella sua sostanziale inaccessibilità – salvo eventi eccezionali – benché sia in una delle stradine più note e frequentate del centro storico. Il “tesoro nascosto” in questione altro non è se non lasita nel, senza dubbio una delle principali tracceSalerno romana ancora visibili in città, insieme all’impianto termale di San Pietro a Corte, risalente all’età imperiale. A dispettorilevanza di questo sito archeologico è stato impossibile finora, a dispetto degli sforzi in questo sensoSoprintendenza, aprire la ...