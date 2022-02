Domani studenti di nuovo in piazza | nessun corteo ma una “passeggiata consapevole”

(Di giovedì 3 febbraio 2022)vero e proprio, ma una “” per glichetorneranno indopo le cariche e violenze subite venerdì scorso durante la manifestazione degliper Lorenzo Parelli, il 18enne morto durante uno stage aziendale in un incidente sul lavoro a Udine. E’ quanto emerso al termine dell’incontro in Prefettura trae forze dell’ordine auspicato ieri dal sindaco Stefano Lo Russo dopo gli scontri della scorsa settimana.“Confrontarsi coi giovani troverà sempre la nostra massima disponibilità – sottolinea il questore, Vincenzo Ciarambino – Bisogna riflettere sulle modalità di trasferimento che saranno, mi auguro, disciplinate. Noi cercheremo di favorirlo. La legge è legge e va ...

...del Fronte della gioventù comunista che questa mattina erano in questura per discutere i dettagli logistici del corteo in programmain città contro l'alternanza scuola - lavoro." ...'E' doveroso ascoltare la voce degli, che avvertono tutte le difficoltà del loroe cercano di esprimere esigenze, domande volte a superare squilibri e contraddizioni'. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio ...Roma, 3 feb. (askanews) - "E' doveroso ascoltare la voce degli studenti, che avvertono tutte le difficoltà del loro domani e cercano di esprimere esigenze, domande volte a superare squilibri e ...Scontri studenti-polizia, tensione a Torino "Per la manifestazione di domani - ha precisato il questore Ciarambino - si sta riflettendo sulla formalizzazione di un preavviso con due presidi fissi ...