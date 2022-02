Domani Giornata mondiale contro il cancro, tornano le arance rosse per la ricerca (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si celebra venerdì 4 febbraio il World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro indetta nel 2000 dalla Union for International Cancer control (Uicc), con l’obiettivo di sensibilizzare e mobilitare la comunità internazionale contro i tumori. Una malattia che è ancora oggi un’emergenza mondiale: solo in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono stati stimati 181.330 morti. Già da oggi, in più di 7.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale, sarà possibile scegliere le ‘arance rosse per la ricerca’: per ogni confezione venduta, i supermercati e gli ipermercati aderenti doneranno 0,50 euro per garantire continuità al ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si celebra venerdì 4 febbraio il World Cancer Day, lailindetta nel 2000 dalla Union for International Cancerl (Uicc), con l’obiettivo di sensibilizzare e mobilitare la comunità internazionalei tumori. Una malattia che è ancora oggi un’emergenza: solo in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono stati stimati 181.330 morti. Già da oggi, in più di 7.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale, sarà possibile scegliere le ‘per la’: per ogni confezione venduta, i supermercati e gli ipermercati aderenti doneranno 0,50 euro per garantire continuità al ...

