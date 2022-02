Dolce&Gabbana e la svolta fur free | la maison ha finalmente deciso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Stefano Dolce e Domenico Gabbana smetteranno di usare pellicce animali nelle loro collezioni. D&G È FUR. Una scelta più sostenibile per un brand che non può permettersi errori di questo tipo, la risonanza mediatica li obbliga a dare il buon esempio. A partire dal 2022, da tutte le loro collezioni scompariranno le pellicce animali, fino ad ora usate in diverse occasioni all’interno delle loro sfilate. Ladispone, infatti, di un gruppo d’élite di maestri pellicciai, dipartimento che però non morirà con questa decisione. Il loro lavoro continua, solo su capi e accessori in eco-pelliccia, la famosa fax fur, fatta da materiali riciclati e riciclabili. «Applaudiamo la decisione di Dolce&Gabbana di cessare l’uso di pellicce animali. Questa scelta rappresenta il raggiungimento di uno standard più elevato nel modo della moda, e siamo ...