Dichiarazione dei redditi 2022 | sono online i nuovi modelli | scarica qui

Sul sito dell'Agenzia delle Entrata sono disponibili i nuovi modelli per la Dichiarazione dei redditi 2022: scopriamo come scaricarli L'Agenzia delle Entrate ha reso noti i nuovi modelli per la Dichiarazione dei redditi 2022 per le persone fisiche e le nuove versioni aggiornate per le seguenti categorie: gli Enti non commerciali le Società di persone le Società di capitali, Irap Consolidato nazionale mondiale. Quest'anno, tra le novità introdotte nel modello redditi persone fisiche, ci sarà il Superbonus al 110%. Inoltre, sono previsti anche il bonus ...

