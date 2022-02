Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma anche interrogativi in merito all’approvazione della NOTA 100 (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento del Diabete di tipo 2, necessita di una grande azione di supporto formativo”, è il commento di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG. Roma, 3 febbraio 2022 – Da oggi anche i Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove terapie per la cura del Diabete di tipo 2 (che in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie all’approvazione della NOTA 100 da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La professione, rimasta un po’ a digiuno dall’aspetto prescrittivo dei nuovi farmaci per il trattamento deldi2, necessita di una grande azione di supporto formativo”, è il commento di Gerardo Medea, Responsabile Nazionale Ricerca SIMG-MMG. Roma, 3 febbraio 2022 – Da oggii Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove terapie per la cura deldi2 (che in Italia interessa più di 3,6 milioni di persone), grazie100 da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle Associazioni di pazienti sia dai Medici, che consentirà alla Medicina generale di acquisire un ruolo primario nella gestione integrata del ...

Advertising

robersperanza : Grazie all'approvazione della 'Nota 100', le persone con diabete di tipo 2 potranno avere la prescrizione di tre di… - lifestyleblogit : Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma anche interrogativi in merito all’approvazione della NOTA 100 - - LiberoReporter : 3 febbraio 2022 - Da oggi anche i Medici di medicina generale possono prescrivere le nuove terapie per la cura del… - informazionecs : Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma anche interrogativi in merito all’approvazione della NOTA 100 - lale_ssia : @robianchin Capisco. Sono fuori età da qualche anno, ma ricordo che, compiuti i 18 anni, l'AVIS mi aveva escluso da… -