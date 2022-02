Di Canio punge | Vlahovic non basta alla Juventus per la qualificazione in Champions

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Intervistato da Il Corriere dello Sport, Paolo Diha detto la sua sulla rivoluazione in casa: "Oggi non ha senso far agire, che equivale ad Haaland, come seconda punta. Lui...

Advertising

Pall_Gonfiato : #DiCanio avverte la #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Canio punge

Tuttogreen

Non è stato sufficiente che Lukaku tornasse in Premier per fermare le critiche che spesso e volentieri gli ha rivolto Paolo Di. L'ex attaccante della Lazio a Sky ha ritirato in ballo Big Toma parlando di Osimhen e dicendoNon è stato sufficiente che Lukaku tornasse in Premier per fermare le critiche che spesso e volentieri gli ha rivolto Paolo Di. L'ex attaccante della Lazio a Sky ha ritirato in ballo Big Toma parlando di Osimhen e dicendo