“Devo tirarmi indietro”. Miriana Trevisan, fiume di lacrime al GF Vip: il doloroso retroscena su Biagio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lunedì 31 gennaio Miriana Trevisan ha ricevuto una bellissima sorpresa al GF Vip 6. Nella casa ha fatto il suo ingresso Biagio D’Anelli, che ha avuto la possibilità di trascorrere la notte con lei nella romantica Love Boat. Sia lei che l’ex gieffino non hanno mai nascosto di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altro e allora la redazione ha voluto fare loro un bellissimo regalo. “Questa è la seconda rosa che voglio regalarti, sono entrato in questa casa e ho fatto l’errore più grande, ovvero trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal decimo giorno mi ha fregato. L’amore ha tante sfaccettature, c’è l’amore libero ma sono tradizionalista e voglio solo te”, ha rivelato Biagio a un’emozionata Miriana ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lunedì 31 gennaioha ricevuto una bellissima sorpresa al GF Vip 6. Nella casa ha fatto il suo ingressoD’Anelli, che ha avuto la possibilità di trascorrere la notte con lei nella romantica Love Boat. Sia lei che l’ex gieffino non hanno mai nascosto di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altro e allora la redazione ha voluto fare loro un bellissimo regalo. “Questa è la seconda rosa che voglio regalarti, sono entrato in questa casa e ho fatto l’errore più grande, ovvero trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal decimo giorno mi ha fregato. L’amore ha tante sfaccettature, c’è l’amore libero ma sono tradizionalista e voglio solo te”, ha rivelatoa un’emozionata...

Advertising

ntesento : oddio amiche quest'incubo è finalmente finito questa materia deve farmi nu bell bucchin ma rapidamente perché ora d… - pavndemonium : BUONGIORNOOOOOOO raga ieri sera ho iniziato Kamisama Kiss qualcuno avrebbe dovuto venire a tirarmi via il pc perché… - Silvi_Etta84 : @borghi_claudio Sì però, non sono io cittadino che devo incoraggiare un politico (che dovrebbe rappresentarmi) a ti… - coprimiIespalle : scusate devo tirarmi su di morale x i 75 punti scarsi - milburnwannabe : mi devo ricordare che derek ha preferito meredith ad addison per tirarmi su . -