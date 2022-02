“Devo dirvi la verità”: Alex Belli lancia la bomba in diretta, le sue parole cambiano di nuovo tutto (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alex Belli è uscito dalla casa del GF VIP due mesi fa ma fa ancora parlare di sè. Le sue parole in diretta sono pazzesche, che rivelazione Alex Belli lo ammette in diretta (Youtube)E’ stato squalificato dal GF VIP ormai due mesi fa, Alex Belli. Dopo poco, però, sua moglie è entrata nella casa più spiata d’Italia per vivere in prima persona le esperienze che hanno messo tanto in crisi il marito. Questa scelta ha fatto sì che il discorso sul triangolo composto da loro due con Soleil Sorge non finisse mai e, ancora oggi, occupa gran parte del tempo delle puntate in diretta. Dalla casa, Delia Duran ha più volte espresso il desiderio di lasciare Alex. Dopo vari discorsi, litigi, gesti plateali e ... Leggi su specialmag (Di giovedì 3 febbraio 2022)è uscito dalla casa del GF VIP due mesi fa ma fa ancora parlare di sè. Le sueinsono pazzesche, che rivelazionelo ammette in(Youtube)E’ stato squalificato dal GF VIP ormai due mesi fa,. Dopo poco, però, sua moglie è entrata nella casa più spiata d’Italia per vivere in prima persona le esperienze che hanno messo tanto in crisi il marito. Questa scelta ha fatto sì che il discorso sul triangolo composto da loro due con Soleil Sorge non finisse mai e, ancora oggi, occupa gran parte del tempo delle puntate in. Dalla casa, Delia Duran ha più volte espresso il desiderio di lasciare. Dopo vari discorsi, litigi, gesti plateali e ...

