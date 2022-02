Decreto Covid, nuove regole per scuola e quaratena in classe (Di giovedì 3 febbraio 2022) nuove regole per la quarantena. A distanza di quasi un mese dalla riapertura delle scuole, i contrattempi non sono mancati. Infatti tra classi in quarantena e professori assenti, la didattica dei ragazzi ha subito dei rallentamenti. In un quadro così variegato e delicato, talvolta si è stati “costretti” a ricorrere alla Didattica a Distanza. nuove regole per la quarantena in classe Con lo scopo di limitare il più possibile la dad e semplificare la normativa attuale, il consiglio dei ministri ha stabilito nuove norme per le quarantene in classe. In particolare, quest’ultime sarebbero state ridotte e le misure approvate dovrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo lunedì. Le nuove regole per la quarantena in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022)per la quarantena. A distanza di quasi un mese dalla riapertura delle scuole, i contrattempi non sono mancati. Infatti tra classi in quarantena e professori assenti, la didattica dei ragazzi ha subito dei rallentamenti. In un quadro così variegato e delicato, talvolta si è stati “costretti” a ricorrere alla Didattica a Distanza.per la quarantena inCon lo scopo di limitare il più possibile la dad e semplificare la normativa attuale, il consiglio dei ministri ha stabilitonorme per le quarantene in. In particolare, quest’ultime sarebbero state ridotte e le misure approvate dovrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo lunedì. Leper la quarantena in ...

Advertising

Corriere : Il green pass per vaccinati e guariti con 3 dosi sarà illimitato: il nuovo decreto Covid - fattoquotidiano : Covid, il governo decide altre aperture per i vaccinati: green pass illimitato e zero restrizioni in zona rossa. Dr… - Corriere : ?? Il nuovo decreto con le regole anti Covid per la scuola che entra in vigore entro lunedì - CarpaneseSilva1 : RT @tempoweb: #Salvini prepara l'uscita dal governo. La #Lega non vota il decreto #Covid, Garavaglia abbandona il #Cdm #scuola #quarantena… - Michele25051989 : RT @tempoweb: #Greenpass, favoriti gli stranieri. #Crosetto smaschera il #governo: come può essere costituzionale? #decreto #covid #3febbra… -