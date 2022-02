De Ligt lascia la Juventus? Allegri disperato: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Juventus sembra ormai essere sicura di perdere, a fine anno, de Ligt; sul centrale olandese è fortissimo l’interessa di un to club europeo. A fine stagione, con ogni probabilità, de Ligt lascerà la Juventus; le parole di Raiola “Il ragazzo è pronto per un nuovo step” e l’offerta che il Manchester United è pronto a recapitare ai bianconeri sembra essere irrinunciabile. Getty ImagesNel futuro della Juventus non sembra esserci posto per de Ligt; il centrale ex Ajax dovrebbe essere il grande sacrificio di mercato dei bianconeri nel corso del prossimo mercato estivo. Il futuro del difensore, però, non dovrebbe essere al Barcellona. Soleil Sorge, incidente bollente per la gieffina: il vestito si allarga troppo e… Il prossimo campionato in cui giocherà de Ligt dovrebbe ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lasembra ormai essere sicura di perdere, a fine anno, de; sul centrale olandese è fortissimo l’interessa di un to club europeo. A fine stagione, con ogni probabilità, delascerà la; le parole di Raiola “Il ragazzo è pronto per un nuovo step” e l’offerta che il Manchester United è pronto a recapitare ai bianconeri sembra essere irrinunciabile. Getty ImagesNel futuro dellanon sembra esserci posto per de; il centrale ex Ajax dovrebbe essere il grande sacrificio di mercato dei bianconeri nel corso del prossimo mercato estivo. Il futuro del difensore, però, non dovrebbe essere al Barcellona. Soleil Sorge, incidente bollente per la gieffina: il vestito si allarga troppo e… Il prossimo campionato in cui giocherà dedovrebbe ...

