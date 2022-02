Davide Silvestri cerca il confronto con Lulù Selassiè. Ecco le dure parole dell’attore (Di giovedì 3 febbraio 2022) Davide Silvestri cerca un confronto con Lulù Selassiè e dice la propria in merito al suo nervosismo e ai suoi impulsivi attacchi d’ira. Le parole dell’attore sono dure e incisive Continuano ad essere giorni complicati in casa GF Vip. Dopo quasi cinque mesi di convivenza forzata, i concorrenti iniziano a manifestare insofferenza e malessere generale. Tra tutte, è Lulù Selassiè a sembrare particolarmente nervosa e suscettibile, tanto da avere ripetuti scontri anche con le amiche di sempre. Inoltre, la vippona non sembra essere particolarmente collaborativa e, anche in mistery, si scontra con alcuni compagni di avventura. Dopo l’ennesimo crollo, la princess cerca un supporto da parte di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)uncone dice la propria in merito al suo nervosismo e ai suoi impulsivi attacchi d’ira. Lesonoe incisive Continuano ad essere giorni complicati in casa GF Vip. Dopo quasi cinque mesi di convivenza forzata, i concorrenti iniziano a manifestare insofferenza e malessere generale. Tra tutte, èa sembrare particolarmente nervosa e suscettibile, tanto da avere ripetuti scontri anche con le amiche di sempre. Inoltre, la vippona non sembra essere particolarmente collaborativa e, anche in mistery, si scontra con alcuni compagni di avventura. Dopo l’ennesimo crollo, la princessun supporto da parte di ...

