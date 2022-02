David Beckham, “Victoria mangia le stesse cose da 25 anni”: in cosa consiste la dieta dell’ex Posh Spice (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ha stupito tutti la rivelazione di David Beckham su sua moglie Victoria: l’ex Spice Girl fa una dieta molto particolare da ben 25 anni! Ha fatto scalpore la dichiarazione di David Beckham in un’intervista con il podcast River Café’s Table 4. Riguarda l’alimentazione di sua moglie Victoria Addams, oggi affermata stilista ma ancora volto indimenticabile L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ha stupito tutti la rivelazione disu sua moglie: l’exGirl fa unamolto particolare da ben 25! Ha fatto scalpore la dichiarazione diin un’intervista con il podcast River Café’s Table 4. Riguarda l’alimentazione di sua moglieAddams, oggi affermata stilista ma ancora volto indimenticabile L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

