David Beckham: "Mia moglie Victoria mangia sempre le stesse cose da 25 anni" (Di giovedì 3 febbraio 2022) David Beckham è un amante della buona cucina, ma sua moglie Victoria non è il tipo di persona che dà soddisfazioni a tavola. Intervistato nel podcast River Cafe Table 4 , la ex stella di Manchester ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022)è un amante della buona cucina, ma suanon è il tipo di persona che dà soddisfazioni a tavola. Intervistato nel podcast River Cafe Table 4 , la ex stella di Manchester ...

Advertising

_Bixbite : No perché io sveglia dopo le 23 solo se si tratta di una notte di sesso con David Beckham - sigma_tao : la divina commedia insegna I coniugi Beckham hanno quattro figli, tre maschi e una femmina: Brooklyn Joseph Beckham… - LericoLeporello : L’orrore, l’orrore! - dan_maze : omaggio a due delle innumerevoli fasi del look di david beckham nel corso degli anni. apprezzo. #Sanremo2022 - IOdonna : Come si fa a resistere a un buon piatto di pasta (preparato da David Beckham, tra l'altro...)? -