David Beckham: «Mia moglie mangia la stessa cosa da 25 anni». Lo strano menù di Victoria (Di giovedì 3 febbraio 2022) Bistecca, vino rosso e partita di calcio. Un sogno che si è avverato per David Beckham. Dopo anni di cucina extra light “imposta” in famiglia dalla moglie Victoria, il campione ha approfittato di un paio di giorni di libertà per apparecchiare la cena dei suoi desideri. Sì perché Beckham ha confessato al podcast River Café’s Table 4 che per 25 anni l’ex spice girl, ha mangiato solo pesce alla griglia e verdure al vapore. Non stupisce perciò che il cibo preferito della stilista che segue una dieta rigorosa, siano i toast integrali con una spolverata di sale. Unico sgarro che la signora Beckham si è concessa è stato quando era incinta del figlio Harper e ha condiviso la pietanza dell marito. Un momento che David ricorda, ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 3 febbraio 2022) Bistecca, vino rosso e partita di calcio. Un sogno che si è avverato per. Dopodi cucina extra light “imposta” in famiglia dalla, il campione ha approfittato di un paio di giorni di libertà per apparecchiare la cena dei suoi desideri. Sì perchéha confessato al podcast River Café’s Table 4 che per 25l’ex spice girl, hato solo pesce alla griglia e verdure al vapore. Non stupisce perciò che il cibo preferito della stilista che segue una dieta rigorosa, siano i toast integrali con una spolverata di sale. Unico sgarro che la signorasi è concessa è stato quando era incinta del figlio Harper e ha condiviso la pietanza dell marito. Un momento chericorda, ...

