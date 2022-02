Daniele De Rossi, dagli arresti domiciliari al matrimonio distrutto con Tamara: il suo dramma privato (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News Lo hanno sempre chiamato "capitan Futuro" ma la realtà dei fatti è che si è ritirato appena tre anni dopo dal calcio giocato ed ha lasciato la Roma due anni dopo Francesco Totti. Grandi amici nella vita privata, Totti e De Rossi hanno condiviso un pezzo importantissimo delle loro vite con i colori gialloRossi addosso. Hanno in comune il fatto di essere romani e romanisti e di aver dato tutto per la seconda (per anno di fondazione) squadra della Capitale. Francesco Totti ha giocato sempre e solo con la maglia della Roma, mentre De Rossi può vantare appena 5 presenze con quella del Boca Juniors, tutte nel 2019. Dopo un gol all'esordio assoluto che aveva fatto sognare i tifosi gialloblù, De Rossi in Argentina subisce alcuni infortuni che lo portano alla sofferta decisione di rititarsi a inizio 2020. ... Leggi su goalnews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News Lo hanno sempre chiamato "capitan Futuro" ma la realtà dei fatti è che si è ritirato appena tre anni dopo dal calcio giocato ed ha lasciato la Roma due anni dopo Francesco Totti. Grandi amici nella vita privata, Totti e Dehanno condiviso un pezzo importantissimo delle loro vite con i colori gialloaddosso. Hanno in comune il fatto di essere romani e romanisti e di aver dato tutto per la seconda (per anno di fondazione) squadra della Capitale. Francesco Totti ha giocato sempre e solo con la maglia della Roma, mentre Depuò vantare appena 5 presenze con quella del Boca Juniors, tutte nel 2019. Dopo un gol all'esordio assoluto che aveva fatto sognare i tifosi gialloblù, Dein Argentina subisce alcuni infortuni che lo portano alla sofferta decisione di rititarsi a inizio 2020. ...

Advertising

ReErthu : Chiamo Daniele rossi-doria che a un certo punto hai anche imparato a volare oltre il Ring a Hai visto come si vola bello - ReErthu : Daniele Rossi Doria poi nel pomeriggio se lo vuoi sapere Mi sono fatto una bella partita a calcio così per divertim… - Nonzi83 : RT @IV76665665: @Nonzi83 Non abbiamo dato De Rossi Daniele alla Juve (per Davids+ Aquilani) perché sulla panchina c'era un certo Fabio Cape… - IV76665665 : @Nonzi83 Non abbiamo dato De Rossi Daniele alla Juve (per Davids+ Aquilani) perché sulla panchina c'era un certo Fa… - strumentiumani : Anche Bova...beh, è la serata dei fregni direi. A questo punto mi aspetto anche l'arrivo di Daniele De Rossi #Sanremo2022 -